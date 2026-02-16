"МЮ" замахнулся на лидера "Ливерпуля"

16 Февраля 2026
"Манчестер Юнайтед" рассматривает варианты усиления состава и проявляет интерес к хавбеку "Ливерпуля" Алексису Мак Аллистеру.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Manchester Evening News, владелец манкунианцев Джим Рэтклифф готов попытаться осуществить трансфер, если футболист станет доступным на рынке. При этом вероятность сделки на данный момент оценивается как невысокая.

Сообщается, что пока неизвестно, захочет ли аргентинец покинуть "Ливерпуль" ближайшим летом, однако в будущем он хотел бы попробовать себя в чемпионате Испании.

По данным Transfermarkt, 27-летний чемпион мира оценивается в 85 миллионов евро.

