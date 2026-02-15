Главный тренер сборной Венгрии рассказал о главной мечте Доминика Собослаи

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал о мечте полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи играть за мадридский "Реал".

"У него всегда была одна мечта: поиграть за "Реал" Мадрид. У меня очень близкие отношения с Домиником с тех пор, как он начал играть в футбол, и "Реал" всегда был его мечтой.

Я не знаю, сделает ли он этот шаг, потому что решение зависит как от него, так и от клуба. Я не исключаю, что он останется в "Ливерпуле" и продлит контракт, тем более его там ценят. Он очень важный для "Ливерпуля" игрок, а "Ливерпуль" – один из крупнейших клубов мира", – приводит слова Росси İdman.Biz со ссылкой на Marca.

Доминик Собослаи перешел в "Ливерпуль" в 2023 году из "РБ Лейпциг". В текущем сезоне венгр принял участие в 34 матчах во всех соревнованиях. На его счету девять забитых мячей и семь результативных передач. Transfermarkt оценивает хавбека в € 85 млн.