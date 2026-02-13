Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рискует отдалиться от отметки в 1000 голов за карьеру после того, как пропустил три матча подряд.

Как сообщает İdman.Biz, португальский форвард не выходил на поле на фоне недовольства отсутствием усиления состава команды, что напрямую сказывается на его возможности приблизиться к историческому рубежу.

Пропуск трех встреч означает потерянные возможности пополнить бомбардирский счет. По подсчетам, за этот отрезок Роналду мог как минимум несколько раз отличиться.

Отдельно обсуждается и возрастной фактор. Несмотря на сохранение высокой физической формы, каждый пропущенный матч приобретает дополнительное значение с учетом стадии карьеры футболиста.

Ранее высказывались ожидания, что символический рубеж в 1000 голов может быть достигнут в 2026 году, в том числе на чемпионате мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Однако текущая ситуация делает этот сценарий менее очевидным.

Болельщики ожидают возвращения Роналду на поле, поскольку его участие в матчах остается значимым событием независимо от статистических целей.