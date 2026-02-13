13 Февраля 2026
RU

Роналду рискует отдалиться от отметки в 1000 голов

Мировой футбол
Новости
13 Февраля 2026 14:41
1
Роналду рискует отдалиться от отметки в 1000 голов

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рискует отдалиться от отметки в 1000 голов за карьеру после того, как пропустил три матча подряд.

Как сообщает İdman.Biz, португальский форвард не выходил на поле на фоне недовольства отсутствием усиления состава команды, что напрямую сказывается на его возможности приблизиться к историческому рубежу.

Пропуск трех встреч означает потерянные возможности пополнить бомбардирский счет. По подсчетам, за этот отрезок Роналду мог как минимум несколько раз отличиться.

Отдельно обсуждается и возрастной фактор. Несмотря на сохранение высокой физической формы, каждый пропущенный матч приобретает дополнительное значение с учетом стадии карьеры футболиста.

Ранее высказывались ожидания, что символический рубеж в 1000 голов может быть достигнут в 2026 году, в том числе на чемпионате мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Однако текущая ситуация делает этот сценарий менее очевидным.

Болельщики ожидают возвращения Роналду на поле, поскольку его участие в матчах остается значимым событием независимо от статистических целей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Диего Симеоне снова спровоцировал игрока соперника
13:42
Мировой футбол

Диего Симеоне снова спровоцировал игрока соперника

Ранее тренер "Атлетико Мадрид" уже вступал в конфликты с Винисиусом
Бразилия продлевает соглашение с Карло Анчелотти
13:12
Мировой футбол

Бразилия продлевает соглашение с Карло Анчелотти

Главный тренер сборной близок к подписанию нового контракта
Опубликованы назначения на матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана по футзалу
12:58
Мировой футбол

Опубликованы назначения на матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана по футзалу

Игры пройдут 14 и 15 февраля в "Олимпик Стар"
Холанд поднялся в списке лучших бомбардиров в истории "Манчестер Сити"
12:46
Мировой футбол

Холанд поднялся в списке лучших бомбардиров в истории "Манчестер Сити"

Норвежец сравнялся с Колином Беллом после гола в матче с "Фулхэмом"
Микель Артета объяснил, почему "Арсенал" не сумел победить "Брентфорд"
12:03
Мировой футбол

Микель Артета объяснил, почему "Арсенал" не сумел победить "Брентфорд"

Тренер лондонцев указал на нехватку хладнокровия и один ключевой эпизод
Симеоне о четырех голах "Барселоне": "Мы правильно использовали энергию стадиона" - ВИДЕО
11:48
Мировой футбол

Симеоне о четырех голах "Барселоне": "Мы правильно использовали энергию стадиона" - ВИДЕО

Тренер "Атлетико Мадрид" оценил первый полуфинал Кубка Испании

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу