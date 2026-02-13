Бразилия продлевает соглашение с Карло Анчелотти

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти близок к подписанию нового долгосрочного контракта с национальной федерацией.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, итальянский специалист договорился о продлении соглашения еще на четыре года - до 2030 года. Отмечается, что официальное оформление документов остается вопросом времени и носит формальный характер.

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.

По имеющейся информации, заработная плата тренера в национальной команде составляет около 10 млн евро в год (примерно 18,5 млн манатов).

Новый контракт рассчитан на долгосрочный проект, в том числе с прицелом на чемпионат мира 2030 года.

Ранее Анчелотти работал в "Милане", "Реале", "Ювентусе", ПСЖ, "Баварии", "Эвертоне" и "Наполи".