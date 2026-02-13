Микель Артета объяснил, почему "Арсенал" не сумел победить "Брентфорд"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Брентфордом" (1:1) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист подробно разобрал ключевые эпизоды встречи и отметил, что исход матча решил один момент.

"В первые минуты нам не хватало спокойствия. Потом мы начали лучше понимать игру, чаще действовали на половине поля соперника и создавали давление. После забитого мяча матч был под нашим контролем", - заявил Артета.

"В подобных матчах достаточно одного момента. Нужно максимально внимательно защищать свою штрафную и выносить мяч. В одном эпизоде нам этого не удалось, и соперник этим воспользовался", - отметил наставник.

Артета также остановился на заключительном отрезке встречи, в котором обе команды получили возможности изменить результат.

"В конце матча моменты были у обеих сторон. У них был опасный шанс, у нас были контратаки, и эпизод с Габриэлом Мартинелли мог решить исход встречи", - добавил главный тренер "Арсенала".