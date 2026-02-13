13 Февраля 2026
Опубликованы назначения на матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана по футзалу

13 Февраля 2026 12:58
8
Объявлены назначения на матчи стадии 1/8 финала Кубка Азербайджана по футзалу.

Как сообщает İdman.Biz, все встречи состоятся 14 и 15 февраля в спортивном комплексе "Олимпик Стар".

14 февраля

14:00
"Баку Файр" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Князь Амирасланов, Али Джабраилов, Имран Магеррамов
Инспектор: Мурад Мамедов.

16:00
"Нефтчи" - "Трабзон Азербайджан"
Судьи: Хидаят Фейзуллаев, Анар Фараджов, Нихад Багиров
Инспектор: Физули Наджафов.

18:00
"Лянкяран" - "Атлетико Баку"
Судьи: Хикмет Гафарлы, Вусал Балашов, Имран Магеррамов
Инспектор: Рамиз Асадов.

20:00
"Хан-Лянкяран" - "Дасте Ордубад"
Судьи: Рза Мамедов, Эльгюн Гусейнов, Нихад Багиров
Инспектор: Азад Гусейнов.

15 февраля

14:00
"Улдуз" - "Баку Файр-2"
Судьи: Имран Магеррамов, Рамиль Намазов, Хидаят Фейзуллаев
Инспектор: Мурад Мамедов.

16:00
"Ю-19" - "Ени Сураханы"
Судьи: Хикмят Гафарлы, Кенан Меликов, Вусал Балашов
Инспектор: Эльчин Самедли.

18:00
"Стар Карго" - "Шуша"
Судьи: Князь Амирасланов, Рза Мамедов, Хидаят Фейзуллаев
Инспектор: Азад Гусейнов.

20:00
"Тимспорт" - "ПФЛ"
Судьи: Али Джабраилов, Махир Мамедов, Вюсал Балашов
Инспектор: Афган Гамзаев.

İdman.Biz
