Диего Симеоне снова спровоцировал игрока соперника

В первом полуфинальном матче Кубка Испании между "Атлетико Мадрид" и "Барселоной" (4:0) внимание привлек эпизод с участием главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

Как сообщает İdman.Biz, при счете 3:0 в пользу "Атлетико" аргентинский специалист поднял три пальца, обратившись в сторону молодого игрока каталонцев Ламина Ямала, находившегося на поле.

Эпизод вызвал обсуждение на фоне предыдущих подобных ситуаций с участием Симеоне. В частности, в полуфинале Суперкубка Испании против "Реала" наставник "Атлетико" дважды вступал в конфликт с Винисиусом Жуниором, используя словесные выпады и демонстративные жесты у бровки. Тогда оба инцидента произошли в ходе матча, завершившегося победой мадридского клуба со счетом 2:1.

Отметим, что ответная встреча полуфинала Кубка Испании между "Барселоной" и "Атлетико Мадрид" состоится 3 марта в Барселоне.

В текущем сезоне Ламин Ямал провел 31 матч во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 13 результативных передач.