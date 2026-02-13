13 Февраля 2026
Холанд поднялся в списке лучших бомбардиров в истории "Манчестер Сити"

13 Февраля 2026 12:46
Холанд поднялся в списке лучших бомбардиров в истории "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю, отличившись в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Фулхэма".

Как сообщает İdman.Biz, этот гол стал для норвежского форварда 153-м в составе "горожан", что позволило ему сравняться по этому показателю с Колином Беллом, выступавшим за клуб в 1960-1970-х годах. Лидером списка остается аргентинец Серхио Агуэро.

В текущем сезоне Холанд провел 26 матчей в АПЛ, забил 22 мяча и отдал шесть результативных передач. В Лиге чемпионов на его счету семь голов в восьми встречах.

Отметим, что контракт футболиста с "Манчестер Сити" действует до лета 2034 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 200 млн евро.

İdman.Biz
