Симеоне о четырех голах "Барселоне": "Мы правильно использовали энергию стадиона"

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка Испании против "Барселоны" (4:0).

Как сообщает İdman.Biz, аргентинский специалист отметил, что команда сумела справиться с эмоциональным фоном встречи и уже думает об ответной игре.

"Стадион дал нам мощный заряд, и мы смогли правильно этим воспользоваться. Команда провела матч на высоком уровне, а нападающие хорошо читали свободные зоны", - сказал Симеоне.

"Иногда говорят, что нам не хватает решимости, но эта игра запомнится тем, как мы действовали на поле. При этом мы хорошо понимаем силу соперника и знаем, что в ответном матче потребуется та же концентрация и самоотдача", - добавил тренер.

Ответная встреча полуфинала Кубка Испании состоится 3 марта в Барселоне.