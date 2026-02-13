13 Февраля 2026
RU

Симеоне о четырех голах "Барселоне": "Мы правильно использовали энергию стадиона"

Мировой футбол
Новости
13 Февраля 2026 11:48
22
Симеоне о четырех голах "Барселоне": "Мы правильно использовали энергию стадиона"

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка Испании против "Барселоны" (4:0).

Как сообщает İdman.Biz, аргентинский специалист отметил, что команда сумела справиться с эмоциональным фоном встречи и уже думает об ответной игре.

"Стадион дал нам мощный заряд, и мы смогли правильно этим воспользоваться. Команда провела матч на высоком уровне, а нападающие хорошо читали свободные зоны", - сказал Симеоне.

"Иногда говорят, что нам не хватает решимости, но эта игра запомнится тем, как мы действовали на поле. При этом мы хорошо понимаем силу соперника и знаем, что в ответном матче потребуется та же концентрация и самоотдача", - добавил тренер.

Ответная встреча полуфинала Кубка Испании состоится 3 марта в Барселоне.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Опубликованы назначения на матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана по футзалу
12:58
Мировой футбол

Опубликованы назначения на матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана по футзалу

Игры пройдут 14 и 15 февраля в "Олимпик Стар"
Холанд поднялся в списке лучших бомбардиров в истории "Манчестер Сити"
12:46
Мировой футбол

Холанд поднялся в списке лучших бомбардиров в истории "Манчестер Сити"

Норвежец сравнялся с Колином Беллом после гола в матче с "Фулхэмом"
Микель Артета объяснил, почему "Арсенал" не сумел победить "Брентфорд"
12:03
Мировой футбол

Микель Артета объяснил, почему "Арсенал" не сумел победить "Брентфорд"

Тренер лондонцев указал на нехватку хладнокровия и один ключевой эпизод
АФИША матчей, которые пройдут сегодня
11:21
Мировой футбол

АФИША матчей, которые пройдут сегодня

Сегодня состоится ряд футбольных матчей в национальных чемпионатах и кубковых турнирах Европы
Полузащитник "Арсенала": "Одно очко в конце сезона может стать золотым"
11:08
Мировой футбол

Полузащитник "Арсенала": "Одно очко в конце сезона может стать золотым"

Деклан Райс оценил ничью с "Брентфордом" в АПЛ

"Барселона" обновила антирекорд в матчах с "Атлетико"
10:42
Мировой футбол

"Барселона" обновила антирекорд в матчах с "Атлетико"

Каталонцы вернулась к показателю 1989 года

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу