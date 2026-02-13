АФИША матчей, которые пройдут сегодня

İdman.Biz представляет расписание игрового дня 13 февраля.

Центральное внимание в игровом дне привлекают матчи 1/16 финала Кубка Англии, в которых свои встречи проведут "Челси" и "Рексхэм", владельцем которого является актер Райан Рейнольдс. Также в фокусе находятся игры турецкой Суперлиги с участием "Галатасарая" и "Антальяспора". Во Франции на поле выйдут ПСЖ и "Монако", в Италии "Милан" сыграет с "Пизой", а в Германии "Боруссия Дортмунд" примет "Майнц".

Турция, Суперлига

21:00 "Галатасарай" - "Эюпспор"

21:00 "Антальяспор" - "Самсунспор"

Англия, Кубок

23:45 "Рексхэм" - "Ипсвич Таун"

23:45 "Халл Сити" - "Челси"

Испания, Ла Лига

23:59 "Эльче" - "Осасуна"

Италия, Серия A

23:45 "Пиза" - "Милан"

Германия, Бундеслига

23:30 "Боруссия Дортмунд" - "Майнц"

Франция, Лига 1

22:00 "Ренн" - "ПСЖ"

00:05 "Монако" - "Нант".