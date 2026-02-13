Полузащитник "Арсенала": "Одно очко в конце сезона может стать золотым"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс подвел итоги матча 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ)против "Брентфорда", завершившегося вничью 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, футболист отметил, что команда изначально ожидала сложной игры и серьезного сопротивления со стороны соперника.

"Мы не думали, что матч будет легким. "Брентфорд" - очень качественная команда, и их место в таблице не случайно. Мы понимали, как они играют, и готовились именно к такому сценарию", - сказал Райс.

Полузащитник также подчеркнул: "Одно очко ближе к концу сезона может оказаться очень ценным. Сейчас важно сохранять концентрацию, оставаться позитивными и продолжать движение вперед вместе. В этом сезоне мы показываем высокий уровень и проиграли всего три матча во всех турнирах".

После 26 туров "Арсенал" с 57 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ.