Гвардиола поддержал палестинскую команду из Газы - ФОТО

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил поддержку палестинской футбольной команде "Аль-Ирада" из Газы, в составе которой выступают игроки с ампутированными конечностями.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналистку Лейлу Хамед, испанский специалист откликнулся на инициативу команды после того, как она ранее отметила его позицию по палестинскому вопросу.

"Пеп Гвардиола подписал все эти футболки сборной Палестины для футбольной команды "Аль-Ирада" из Газы, состоящей из игроков с ампутированными конечностями, которая недавно чествовала его за поддержку в палестинском вопросе. Футбол с целью", - написала Ахмед, опубликовав фотографии.

Отметим, что команда "Аль-Ирада" представляет Газу и участвует в соревнованиях для футболистов с ограниченными физическими возможностями.