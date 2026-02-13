13 Февраля 2026
Флик о судействе в матче с "Атлетико": "Это хаос"

Мировой футбол
Новости
13 Февраля 2026 09:30
Флик о судействе в матче с "Атлетико": "Это хаос"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик после выездного поражения от "Атлетико" сделал жесткий акцент на судействе, заявив, что ряд решений арбитров был непонятен и повлиял на ход встречи.

Как сообщает İdman.Biz, немецкий специалист отметил, что ключевые вопросы к работе судей возникли уже в начале матча.

"Я не люблю много говорить о судействе, но есть моменты, которые нельзя игнорировать. Уже в первом эпизоде против Бальде должна была быть желтая карточка. Для меня это очевидно. Если бы она была показана, матч мог бы развиваться совершенно по другому сценарию", - заявил Флик.

Особое недовольство тренера вызвал эпизод с отмененным голом защитника Пау Кубарси, решение по которому принималось несколько минут.

"Мы ждали решения семь минут. Семь минут. Для меня это явно не офсайд. Я смотрю повтор и вижу совсем другое. После этого гол просто отменяют, и нам ничего не объясняют. Нет никакой коммуникации. Я не понимаю, почему так происходит. Для меня это полный хаос", - подчеркнул наставник.

Говоря об игре своей команды, Флик признал, что "Барселона" провела слабый первый тайм и допустила серьезные командные ошибки.

"Мы не сыграли хорошо как команда. Между игроками была слишком большая дистанция, нам не хватало прессинга. Когда ты так играешь, становится очень сложно. Иногда полезно получить такой жесткий урок", - отметил специалист.

При этом Флик подчеркнул, что не разочарован футболистами и продолжает доверять команде.

"Я горжусь этими игроками. В течение сезона у нас были травмы и сложные моменты, и это часть футбола. Иногда ты проигрываешь. Сегодня поражение получилось болезненным, но мы должны принять этот урок и двигаться дальше", - добавил тренер.

В завершение Флик заявил, что противостояние с "Атлетико" еще не завершено и команда намерена бороться в ответном матче.

"Это еще не конец. У нас впереди ответная игра, и мы будем сражаться. Нам нужна поддержка наших болельщиков на "Камп Ноу", - заключил он.

İdman.Biz
