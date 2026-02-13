Френки де Йонг высказался о скандале с VAR вслед за Фликом

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Атлетико Мадрид" (0:4), выразив недоумение действиями судейской бригады.

Как сообщает İdman.Biz, нидерландский футболист отметил, что объяснения, связанные с работой системы VAR, показались ему странными и вызвали дополнительные вопросы.

"Нам сказали, что VAR не работал. Это звучит очень странно. Если система не работает в таком матче, это выглядит как минимум необычно", - заявил де Йонг.

Отметим, что встреча запомнилась длительной паузой при просмотре повтора эпизода с голом защитника "сине-гранатовых" Пау Кубарси, который в итоге был отменен после семиминутного просмотра на VAR. По информации испанских СМИ, полуавтоматическая система определения офсайда не сработала из-за большого скопления игроков на линии принятия мяча, из-за чего арбитрам пришлось определять положение вне игры вручную.

Напомним, ранее с жесткой критикой судейства после этой встречи выступил главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик, указав на отсутствие коммуникации со стороны арбитров и спорные решения в ключевых эпизодах матча.

Ответная встреча полуфинала Кубка Испании состоится 3 марта в Барселоне.