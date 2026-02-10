10 Февраля 2026
Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии

10 Февраля 2026 14:16
Федерация футбола Португалии включила Жозе Моуринью в число основных кандидатов на пост главного тренера национальной сборной.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, после истечения срока контракта Роберто Мартинеса федерация планирует направить официальное предложение опытному специалисту.

Действующее соглашение Мартинеса со сборной Португалии рассчитано до 31 июля 2026 года. В настоящее время 63-летний Моуринью возглавляет лиссабонскую "Бенфику", а его контракт с клубом действует до июня 2027 года.

Напомним, что сборная Португалии успешно прошла отборочный этап чемпионата мира под руководством нынешнего тренерского штаба. Команда набрала 13 очков в шести матчах, заняла первое место в группе F и завоевала путевку в финальную часть турнира.

Соперниками португальской сборной в группе были команды Венгрии, Ирландии и Армении. Этот результат стал для Португалии седьмым подряд выходом в финальную стадию чемпионата мира.

İdman.Biz
