Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу - ВИДЕО

После матча 21-го тура турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Генчлербирлиги" футболисты стамбульского клуба во время празднования победы перед трибунами показали новичку команды Н'Голо Канте, как именно исполняется командное празднование.

Как сообщает İdman.Biz, игроки по шагам продемонстрировали полузащитнику последовательность движений, после чего вся команда синхронно развернулась к болельщикам и продолжила празднование вместе. Канте присоединился к действию, повторив элементы вместе с партнерами.

Отметим, что появление Н'Голо Канте в "Фенербахче" сопровождалось нестандартной трансферной историей. Ранее "Аль-Иттихад" объявил об уходе французского полузащитника, поблагодарив его за вклад в чемпионство, после чего в СМИ появилась информация о подписании контракта с турецким клубом до 2028 года. Однако переход не был официально зарегистрирован из-за технической ошибки при загрузке документов со стороны саудовского клуба.

Стороны договорились об обмене игроками, в рамках которого Канте должен был перейти в "Фенербахче", а Юссеф Эн-Несири — в "Аль-Иттихад". Все условия были согласованы, футболисты прошли медицинское обследование и попрощались с командами, но сделка не была оформлена в срок. Попытка продлить дедлайн через ФИФА результата не дала.

В результате Канте получил статус свободного агента и уже после срыва сделки был заявлен "Фенербахче" как свободный игрок, что и позволило ему присоединиться к команде.

На этом фоне эпизод с празднованием стал одним из первых публичных моментов вовлеченности Канте в командную атмосферу "Фенербахче" и был тепло воспринят болельщиками.