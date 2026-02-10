10 Февраля 2026
RU

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
10 Февраля 2026 12:38
56
Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу

После матча 21-го тура турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Генчлербирлиги" футболисты стамбульского клуба во время празднования победы перед трибунами показали новичку команды Н'Голо Канте, как именно исполняется командное празднование.

Как сообщает İdman.Biz, игроки по шагам продемонстрировали полузащитнику последовательность движений, после чего вся команда синхронно развернулась к болельщикам и продолжила празднование вместе. Канте присоединился к действию, повторив элементы вместе с партнерами.

Отметим, что появление Н'Голо Канте в "Фенербахче" сопровождалось нестандартной трансферной историей. Ранее "Аль-Иттихад" объявил об уходе французского полузащитника, поблагодарив его за вклад в чемпионство, после чего в СМИ появилась информация о подписании контракта с турецким клубом до 2028 года. Однако переход не был официально зарегистрирован из-за технической ошибки при загрузке документов со стороны саудовского клуба.

Стороны договорились об обмене игроками, в рамках которого Канте должен был перейти в "Фенербахче", а Юссеф Эн-Несири — в "Аль-Иттихад". Все условия были согласованы, футболисты прошли медицинское обследование и попрощались с командами, но сделка не была оформлена в срок. Попытка продлить дедлайн через ФИФА результата не дала.

В результате Канте получил статус свободного агента и уже после срыва сделки был заявлен "Фенербахче" как свободный игрок, что и позволило ему присоединиться к команде.

На этом фоне эпизод с празднованием стал одним из первых публичных моментов вовлеченности Канте в командную атмосферу "Фенербахче" и был тепло воспринят болельщиками.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Эвертон" нацелился на защитника "Манчестер Сити"
23:24
Мировой футбол

"Эвертон" нацелился на защитника "Манчестер Сити"

При этом "Эвертон" испытывает опасения относительно травматичности 31-летнего Джона Стоунза

Магуайр может подписать новое соглашение с "МЮ"
23:06
Мировой футбол

Магуайр может подписать новое соглашение с "МЮ"

В нынешнем сезоне 32-летний защитник провел 14 матчей во всех турнирах
Арне Слот высказался о невезении "Ливерпуля"
20:40
Мировой футбол

Арне Слот высказался о невезении "Ливерпуля"

Ранее защитник Жереми Жаке, которого "Ливерпуль" подписал почти за € 64 млн фунтов получил травму плеча
"ПСЖ" может перехватить трансферную цель "МЮ"
18:34
Мировой футбол

"ПСЖ" может перехватить трансферную цель "МЮ"

В нынешнем сезоне Балеба принял участие в 23 матчах во всех турнирах
Адвокат Рибери отверг обвинения в связи с делом Эпштейна
18:17
Мировой футбол

Адвокат Рибери отверг обвинения в связи с делом Эпштейна

Имя экс-игрока "Баварии" появилось в опубликованных материалах Минюста США
Виктор Фонт обратился к Ханси Флику
18:05
Мировой футбол

Виктор Фонт обратился к Ханси Флику

Кандидат в президенты "Барселоны" высказался об идее спортивного проекта и выборах в клубе
АПЛ: выйдет ли соперник “Карабаха” из крутого пике? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:50
Мировой футбол

АПЛ: выйдет ли соперник “Карабаха” из крутого пике? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Между тем, “Манчестер Юнайтед” может добиться пятой победы подряд

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
16:54
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Камило Дуран вывел команду вперед в добавленное время