10 Февраля 2026
RU

Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
10 Февраля 2026 11:31
27
Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat

В пятницу, 13 февраля, в рамках турнира Karate Kombat пройдет необычный поединок, который уже привлек внимание любителей единоборств.

Как сообщает İdman.Biz, Вальтер Волкер выйдет на бой против Зиона Кларка, который официально носит титул самого быстрого человека в мире на двух руках.

Кларк родился без ног и за время своей бойцовской карьеры одержал победы примерно в половине проведенных поединков. В смешанных единоборствах он имеет рекорд 1-0, однако на этот раз ему предстоит серьезное испытание из-за разницы в весе. При массе тела Зиона Кларка около 50 кг его соперник Вальтер Волкер весит порядка 110 кг.

Предстоящий бой рассматривается как одно из самых обсуждаемых и нестандартных событий турнира Karate Kombat.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу
12:38
Мировой футбол

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу - ВИДЕО

Эпизод произошел после матча турецкой Суперлиги и привлек внимание болельщиков
Рафинья жестко высказался о персональных наградах
12:08
Мировой футбол

Рафинья жестко высказался о персональных наградах - ФОТО

Футболист "Барселоны" получил приз Toreski и заявил о несправедливости в прошлом сезоне
Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года
10:42
Мировой футбол

Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года

Деле Алли проиграл около 150 тысяч фунтов стерлингов в покер в лондонском казино
Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение
10:27
Мировой футбол

Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение

Публикация СМИ была удалена после опровержения со стороны Mossos d'Esquadra

Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт
09:42
Мировой футбол

Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт

"Чикаго Файр" сохраняет интерес к форварду "Барселоны"
Димарко близок к продлению контракта с "Интером"
09:15
Мировой футбол

Димарко близок к продлению контракта с "Интером"

Новый договор защитника может быть рассчитан до 2030 года

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Февраля 21:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В копилке сборной "золото" и "бронза"