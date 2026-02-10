Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat - ВИДЕО

В пятницу, 13 февраля, в рамках турнира Karate Kombat пройдет необычный поединок, который уже привлек внимание любителей единоборств.

Как сообщает İdman.Biz, Вальтер Волкер выйдет на бой против Зиона Кларка, который официально носит титул самого быстрого человека в мире на двух руках.

Кларк родился без ног и за время своей бойцовской карьеры одержал победы примерно в половине проведенных поединков. В смешанных единоборствах он имеет рекорд 1-0, однако на этот раз ему предстоит серьезное испытание из-за разницы в весе. При массе тела Зиона Кларка около 50 кг его соперник Вальтер Волкер весит порядка 110 кг.

Предстоящий бой рассматривается как одно из самых обсуждаемых и нестандартных событий турнира Karate Kombat.