"Вильярреал" разгромил "Эспаньол" и продлил серию поражений соперника - ВИДЕО

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле уверенно обыграл "Эспаньол" со счетом 4:1. Как сообщает İdman.Biz, встреча получилась необычной по статистике - при минимальном количестве ударов в створ к 87-й минуте на табло уже горели четыре безответных мяча.

Счет был открыт на 35-й минуте. После навеса с левого фланга Тейджон Бьюкенен сделал скидку на Жорж Микаутадзе, который ударом с лета отправил мяч в правый верхний угол ворот - 1:0. Вскоре преимущество хозяев удвоилось: Альберто Молейро прострелил справа, а защитник гостей Хосе Салинас срезал мяч в собственные ворота.

Во втором тайме "Вильярреал" продолжил наращивать давление. На 50-й минуте Молейро вывел на ударную позицию Николя Пепе, который точно пробил с 15 метров. Спустя несколько минут сам Молейро завершил атаку точным ударом в дальний угол, сделав счет 4:0.

В концовке встречи "Эспаньолу" удалось забить гол престижа. После подачи с углового Шарль Пикель навесил на Леандро Кабреру, который головой отправил мяч в сетку ворот - 4:1.

Благодаря этой победе "Вильярреал" набрал одинаковое количество очков с "Атлетико Мадрид" и догнал мадридский клуб на третьем месте в турнирной таблице. "Эспаньол" потерпел четвертое поражение подряд и опустился на шестую позицию.