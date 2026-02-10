10 Февраля 2026
RU

"Вильярреал" разгромил "Эспаньол" и продлил серию поражений соперника - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
10 Февраля 2026 02:01
38
"Вильярреал" разгромил "Эспаньол" и продлил серию поражений соперника - ВИДЕО

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле уверенно обыграл "Эспаньол" со счетом 4:1. Как сообщает İdman.Biz, встреча получилась необычной по статистике - при минимальном количестве ударов в створ к 87-й минуте на табло уже горели четыре безответных мяча.

Счет был открыт на 35-й минуте. После навеса с левого фланга Тейджон Бьюкенен сделал скидку на Жорж Микаутадзе, который ударом с лета отправил мяч в правый верхний угол ворот - 1:0. Вскоре преимущество хозяев удвоилось: Альберто Молейро прострелил справа, а защитник гостей Хосе Салинас срезал мяч в собственные ворота.

Во втором тайме "Вильярреал" продолжил наращивать давление. На 50-й минуте Молейро вывел на ударную позицию Николя Пепе, который точно пробил с 15 метров. Спустя несколько минут сам Молейро завершил атаку точным ударом в дальний угол, сделав счет 4:0.

В концовке встречи "Эспаньолу" удалось забить гол престижа. После подачи с углового Шарль Пикель навесил на Леандро Кабреру, который головой отправил мяч в сетку ворот - 4:1.

Благодаря этой победе "Вильярреал" набрал одинаковое количество очков с "Атлетико Мадрид" и догнал мадридский клуб на третьем месте в турнирной таблице. "Эспаньол" потерпел четвертое поражение подряд и опустился на шестую позицию.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу
12:38
Мировой футбол

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу - ВИДЕО

Эпизод произошел после матча турецкой Суперлиги и привлек внимание болельщиков
Рафинья жестко высказался о персональных наградах
12:08
Мировой футбол

Рафинья жестко высказался о персональных наградах - ФОТО

Футболист "Барселоны" получил приз Toreski и заявил о несправедливости в прошлом сезоне
Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat
11:31
Мировой футбол

Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat - ВИДЕО

Поединок состоится 13 февраля и вызвал большой интерес у болельщиков
Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года
10:42
Мировой футбол

Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года

Деле Алли проиграл около 150 тысяч фунтов стерлингов в покер в лондонском казино
Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение
10:27
Мировой футбол

Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение

Публикация СМИ была удалена после опровержения со стороны Mossos d'Esquadra

Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт
09:42
Мировой футбол

Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт

"Чикаго Файр" сохраняет интерес к форварду "Барселоны"
Димарко близок к продлению контракта с "Интером"
09:15
Мировой футбол

Димарко близок к продлению контракта с "Интером"

Новый договор защитника может быть рассчитан до 2030 года

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Февраля 21:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В копилке сборной "золото" и "бронза"