Витинья открыт к переходу в "Реал" и готов рассмотреть трансфер из "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Витинья может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В последние дни 25-летнего хавбека активно связывают с "Реал", который находится в поиске усиления средней линии. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, идея выступать за мадридский клуб очень нравится португальскому футболисту.

Отмечается, что Витинья доволен своим положением в "ПСЖ", однако рассматривает "Реал" как вершину мирового футбола. В случае конкретного интереса со стороны "сливочных" полузащитник будет открыт к обсуждению возможного трансфера.

Действующий контракт Витиньи с парижским клубом рассчитан до середины 2029 года. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 110 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал десять результативных передач.