Президент "Барселоны" Лапорта подал в отставку

Президент "Барселона" Жоан Лапорта и остальные члены совета директоров подали в отставку, чтобы получить возможность баллотироваться на новый срок. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, такая процедура является обязательной перед проведением выборов руководства.

В заявлении отмечается, что отставка Лапорты была официально принята на очередном заседании совета директоров, на котором также было опубликовано объявление о выборах. При этом действующий совет директоров продолжит исполнять свои обязанности до завершения текущего срока полномочий.

Выборы президента "Барселоны" назначены на 15 марта, а победитель вступит в должность официально с 1 июля.