"Милан" рассчитывает заработать около 70 млн евро на выкупе арендованных игроков

"Милан" планирует получить почти 70 млн евро (140,7 млн манатов) за счет выкупа футболистов, выступающих за другие клубы на правах аренды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, наибольшие суммы итальянский клуб может заработать на следующих игроках: Алекс Хименес - 12 млн евро (примерно 24 млн манатов) в "Борнмут", Самуэль Чуквуэзе - 24 млн евро (около 48 млн манатов) в "Фулхэм", Томмазо Побега - 7 млн евро (14 млн манатов) в "Болонью", Филиппо Тераччано - 3,5 млн евро (7 млн манатов) в "Кремонезе", Лоренцо Коломбо - 10 млн евро (20 млн манатов) в "Дженоа", Альваро Мората - 15 млн евро (30 млн манатов) в "Комо", Юнус Муса - 26 млн евро (52 млн манатов) в "Аталанту", а также Исмаэль Беннасер - 10 млн евро (20 млн манатов) в "Динамо Загреб".

Отмечается, что на данный момент наиболее сложными остаются сделки по окончательному выкупу Беннасера загребским "Динамо" и Мусы "Аталантой". При этом летом в "Милан" с высокой вероятностью вернутся Бондо, Комотто и Камарда, тогда как будущее Дзероли пока остается на стадии оценки.