Киран Триппьер негодует перед выездом в Баку: "Раньше мы были силой, нас боялись, но теперь нужно перезагрузиться"

C приближением первого матча плей-офф Лиги чемпионов против "Карабаха" над "Ньюкаслом" сгущаются тучи. В премьер-лиге команда не побеждала четыре матча кряду, откатившись на 12-е место в таблице. А после поражения от "Брентфорда" (2:3) с настоящей отповедью выступил опытнейший защитник Киран Триппьер.

Как передает İdman.Biz, после поражения он призвал болельщиков "Ньюкасла" поддерживать команду так же, как они всегда это делали. И при этом перекинул мостик на встречи против "Карабаха". "Не сомневайтесь, мы это исправим. Просто переживаем сложный период. Я не ищу оправданий из-за количества матчей, потому что мы - игроки, болельщики и клуб - хотим играть в Лиге чемпионов. Хотим участвовать во всех турнирах, так что оправданий с моей стороны быть не может. Речь идет о перезагрузке. Мы не побеждаем уже в пяти матчах, но сейчас важны характер, шаг вперед и личная ответственность - включая меня самого", - заявил Триппьер.

Он добавил, что определяющим перед выездом в Баку на игру 18 февраля может стать поединок с "Тоттенхэмом" в ближайшем туре. "Мы снова будем выигрывать. Впереди еще одно тяжелое испытание. Все, что мы можем сделать, - восстановиться, продолжать слушать тренера и идти дальше. График безжалостный, но именно этого мы и хотим", - продолжил защитник.

Анализируя игру с "Брентфорда", Киран признал, что повинен в победном голе соперника. "Речь снова о том, как мы пропускаем этот мяч. Я всегда анализирую себя после каждой игры, и мне даже не нужно пересматривать третий гол - я был не на своей позиции. И здесь я беру ответственность на себя, как делал на протяжении всей карьеры. Я не прячусь и не уклоняюсь от ответственности.

Мы расстроены, особенно дома, потому что раньше мы были силой, угрозой. Команды нас боялись, но теперь нам нужно перезагрузиться. Мы должны продолжать работать. Такова реальность, когда играешь каждые три дня. Мы, игроки, возьмем ответственность на себя и извинимся перед болельщиками", - подчеркнул Триппьер.

Он поразмышлял и о том, что нужно для улучшения формы команды. "Возможно, немного уверенности. Когда ты не побеждаешь, я много раз проходил через это в своей карьере — еще будучи молодым игроком, когда старшие брали ситуацию под контроль. Теперь я в этой роли, и нам нужно стабилизировать положение. Мы должны продолжать слушать тренера. Он задает план, а наша задача - взять ответственность и выполнить его. Голы, которые мы пропускаем, - это наша вина и больше ничья", - резюмировал Триппьер официальному сайту "Ньюкасла".