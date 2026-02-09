9 Февраля 2026
RU

Киран Триппьер негодует перед выездом в Баку: "Раньше мы были силой, нас боялись, но теперь нужно перезагрузиться"

Мировой футбол
Новости
9 Февраля 2026 13:22
78
Киран Триппьер негодует перед выездом в Баку: "Раньше мы были силой, нас боялись, но теперь нужно перезагрузиться"

C приближением первого матча плей-офф Лиги чемпионов против "Карабаха" над "Ньюкаслом" сгущаются тучи. В премьер-лиге команда не побеждала четыре матча кряду, откатившись на 12-е место в таблице. А после поражения от "Брентфорда" (2:3) с настоящей отповедью выступил опытнейший защитник Киран Триппьер.

Как передает İdman.Biz, после поражения он призвал болельщиков "Ньюкасла" поддерживать команду так же, как они всегда это делали. И при этом перекинул мостик на встречи против "Карабаха". "Не сомневайтесь, мы это исправим. Просто переживаем сложный период. Я не ищу оправданий из-за количества матчей, потому что мы - игроки, болельщики и клуб - хотим играть в Лиге чемпионов. Хотим участвовать во всех турнирах, так что оправданий с моей стороны быть не может. Речь идет о перезагрузке. Мы не побеждаем уже в пяти матчах, но сейчас важны характер, шаг вперед и личная ответственность - включая меня самого", - заявил Триппьер.

Он добавил, что определяющим перед выездом в Баку на игру 18 февраля может стать поединок с "Тоттенхэмом" в ближайшем туре. "Мы снова будем выигрывать. Впереди еще одно тяжелое испытание. Все, что мы можем сделать, - восстановиться, продолжать слушать тренера и идти дальше. График безжалостный, но именно этого мы и хотим", - продолжил защитник.

Анализируя игру с "Брентфорда", Киран признал, что повинен в победном голе соперника. "Речь снова о том, как мы пропускаем этот мяч. Я всегда анализирую себя после каждой игры, и мне даже не нужно пересматривать третий гол - я был не на своей позиции. И здесь я беру ответственность на себя, как делал на протяжении всей карьеры. Я не прячусь и не уклоняюсь от ответственности.

Мы расстроены, особенно дома, потому что раньше мы были силой, угрозой. Команды нас боялись, но теперь нам нужно перезагрузиться. Мы должны продолжать работать. Такова реальность, когда играешь каждые три дня. Мы, игроки, возьмем ответственность на себя и извинимся перед болельщиками", - подчеркнул Триппьер.

Он поразмышлял и о том, что нужно для улучшения формы команды. "Возможно, немного уверенности. Когда ты не побеждаешь, я много раз проходил через это в своей карьере — еще будучи молодым игроком, когда старшие брали ситуацию под контроль. Теперь я в этой роли, и нам нужно стабилизировать положение. Мы должны продолжать слушать тренера. Он задает план, а наша задача - взять ответственность и выполнить его. Голы, которые мы пропускаем, - это наша вина и больше ничья", - резюмировал Триппьер официальному сайту "Ньюкасла".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Серия А: "Аталанта" обыграла "Кремонезе"
23:43
Мировой футбол

Серия А: "Аталанта" обыграла "Кремонезе"

Клуб из Бергамо одержал домашнюю победу со счетом 2:1

Турецкая Суперлига: "Кайсериспор" уступил "Коджаэлиспору"
23:16
Мировой футбол

Турецкая Суперлига: "Кайсериспор" уступил "Коджаэлиспору"

Завершился матч 21-го тура чемпионата Турции по футболу

Тренер "Ренна" отстранен от работы вместе со штабом
22:58
Мировой футбол

Тренер "Ренна" отстранен от работы вместе со штабом

Французский клуб начал дисциплинарное разбирательство после серии крупных поражений

"Аль-Наср" выполнил два требования Роналду и ждет его возвращения
22:08
Мировой футбол

"Аль-Наср" выполнил два требования Роналду и ждет его возвращения

Клуб из Эр-Рияда погасил долги и восстановил полномочия людей из окружения португальца

Саудовские клубы готовы утроить зарплату Салаха ради перехода в Про-лигу
21:14
Мировой футбол

Саудовские клубы готовы утроить зарплату Салаха ради перехода в Про-лигу

В случае согласия египтянин может зарабатывать более миллиона фунтов в неделю

Роналду решил завершить бойкот
20:56
Мировой футбол

Роналду решил завершить бойкот

Португалец готов сыграть в матче Про-лиги против "Аль-Фатеха"

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Карван-Евлах" -ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20:27
Мировой футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Карван-Евлах" -ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Второй матч 19-го тура пройдет сегодня на "Азерсун Арене"В настоящее время идет матч XIX тура Мисли

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!