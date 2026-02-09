9 Февраля 2026
Отец Бахлула Мустафазаде рассказал о сорванном трансфере в Китай - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
9 Февраля 2026 11:39
Отец защитника "Карабаха" Бахлула Мустафазаде Алемдар Мустафаев прокомментировал несостоявшийся переход футболиста в китайский клуб "Шэньчжэнь Пэн Сити".

По словам Мустафаева, китайская сторона настаивала на немедленном присоединении игрока к команде, несмотря на то что чемпионат стартует лишь в марте, и предложила контракт по схеме 2+1 года. "Я поговорил с Бахлулом, он сказал, что клуб потребовал, чтобы он уже сейчас присоединился к сбору. Это объясняли подготовительным этапом и закрытием трансферного окна. Контракт предлагали на два года с опцией продления, но в последний момент Бахлул отказался", - заявил он в комментарии futbolinfo.az.

Мустафаев подчеркнул, что решение было принято самим футболистом и не связано с позицией клуба. По его словам, защитник не захотел покидать "Карабах" в сложный период сезона. "Он сказал, что впереди у команды два важных матча и очень плотный график. В такой ситуации он не хотел оставлять команду. Китайская сторона настаивала, чтобы он приехал сразу, но Бахлул сам решил остаться", - отметил он.

Также Мустафаев сообщил о наличии других вариантов продолжения карьеры: "Предложения были не только из Китая. Я считаю более правильным вариант с Европой, а не с Азией, потому что центр футбола именно там. Но это должен быть клуб, который играет в еврокубках. Такие возможности у него были и раньше, но ими не воспользовались. И "Карабах" тоже не хотел его отпускать. Я уважаю решение сына, хотя сам хотел, чтобы он уехал".

