Хименес официально перешел в "Борнмут"

Английский "Борнмут" полностью завершил трансфер защитника Алекса Хименеса.

Как сообщает İdman.Biz, футболист перешел в клуб из "Милана" на постоянной основе после активации пункта о выкупе, предусмотренного в контракте.

Согласно условиям соглашения, сумма трансфера составит 19,5 млн евро (39 млн манатов), а бонусы могут увеличиться до 5,3 млн евро (10,6 млн манатов). С защитником подписан контракт сроком на пять с половиной лет.

Полученные средства будут распределены между "Миланом" и "Реалом", который владел частью прав на игрока. Мадридский клуб получит 50 процентов от суммы сделки.