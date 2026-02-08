У футболиста бразильского клуба случился приступ эпилепсии во время матча

Полузащитник бразильского "Сампайо Корреа РЖ" Александр Домингес не смог доиграть матч чемпионата Рио-де-Жанейро с "Фламенго" из-за приступа эпилепсии по ходу встречи. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

По информации издания, через восемь минут после начала матча у игрока начался приступ. Его одноклубники молились прямо на поле во время оказания футболисту медицинской помощи. Игрок пришел в себя в городской больнице.

При этом "Фламенго" разгромил "Сампайо Корреа РЖ" со счетом 7:1. После шести туров "Фламенго" занимает четвертое место в группе B чемпионата Рио-де-Жанейро, набрав семь очков.