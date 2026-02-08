"Бавария" разгромила "Хоффенхайм" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

"Бавария" на своем поле разгромила "Хоффенхайм" в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги — 5:1.

"Хоффенхайм" играл в меньшинстве с 17-й минуты, красную карточку получил Кевин Акпогума.

Хет-трик у мюнхенцев оформил Луис Диас. Колумбиец забил на 45+2-й, 62-й и 89-й минутах. Дубль на счету Харри Кейна. Англичанин дважды отличился с пенальти на 20-й и 45-й минутах.

Единственный гол гостей на 35-й минуте забил Андрей Крамарич.

"Бавария" (54 очка) продолжает лидировать в Бундеслиге. "Хоффенхайм" (42 очка) идет третьим в турнирной таблице. У команды прервалась серия из пяти побед подряд.

20:32

"Лейпциг" на выезде обыграл "Кельн" в матче 21-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У гостей два гола забил Кристоф Баумгартнер. У хозяев отличился Ян Тильман.

"Лейпциг" набрал 39 очков и поднялся на четвертое место в таблице Бундеслиги. "Кельн" с 23 очками располагается на 10-й строчке.