"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Ливерпулем" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ливерпуль" в матче 25-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 74-й минуте открыл полузащитник хозяев Доминик Собослаи. "Горожане" отыгрались благодаря голу Бернарду Силвы на 84-й минуте. На 90+3-й минуте победу гостям с пенальти принес Эрлинг Холанн.

На 90+13-й минуте Собослаи получил красную карточку.

"Манчестер Сити" (50 очков) остается на втором месте в АПЛ и отстает от лидирующего "Арсенала" на шесть очков. "Ливерпуль" (39 очков) находится на шестой позиции в турнирной таблице.

22:38

"Кристал Пэлас" на выезде победил "Брайтон" в матче 25-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил форвард гостей Исмаила Сарр.

"Кристал Пэлас" (32 очка) прервал серию из 12 матчей без побед во всех турнирах и поднялся на 13-е место в АПЛ. До этого лондонцы одержали последнюю победу 11 декабря — в игре с "Шелбурном" в Лиге конференций.

"Брайтон" (31 очко) продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей и опустился на 14-ю позицию в турнирной таблице.