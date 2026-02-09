9 Февраля 2026
"Ювентус" вырвал ничью в матче с "Лацио" благодаря голу Пьера Калюлю на 90+6-й минуте - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

9 Февраля 2026 01:58
"Ювентус" вырвал ничью в матче с "Лацио" благодаря голу Пьера Калюлю на 90+6-й минуте - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между туринским "Ювентусом" и римским "Лацио". Игра закончилась вничью со счетом 2:2.

Нападающий гостей Педро Родригес открыл счет на 45+2-й минуте. Форвард "Лацио" Густав Исаксен забил второй гол своей команды на 47-й минуте. Полузащитник хозяев поля Уэстон Маккенни отыграл один мяч туринцев на 59-й минуте. В конце встречи на 90+6-й минуте защитник "Ювентуса" Пьер Калюлю сравнял счет.

"Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 46 очков в 24 играх. "Лацио" располагается на восьмой строчке в чемпионате. У римлян 33 набранных очка.

23:10

"Интер" в гостях обыграл "Сассуоло" в матче 24-го тура итальянской Серии А — 5:0.

По голу забили Янн Биссек (11-я минута), Маркус Тюрам (28-я), Лаутаро Мартинес (50-я), Мануэль Аканджи (53-я) и Луис Энрике (88-я).

На 54-й минуте хозяева остались в меньшинстве, 37-летний Неманья Матич получил две желтые карточки за минуту.

"Интер" (58 очков) одержал пятую победу подряд и продолжает лидировать в Серии А. "Сассуоло" (29 очков) идет 11-м в турнирной таблице.

20:06

"Лечче" дома обыграл "Удинезе" в матче 24-го тура Серии А — 2:1.

У хозяев голы забили Омри Гандельман и Ламек Банда, который отличился на 90-й минуте. У гостей пенальти реализовал Омар Соле.

"Лечче" набрал 21 очко и занимает 17-е место в таблице чемпионата Италии. "Удинезе" с 32 очками — на девятой строчке.

В предыдущем матче дня "Парма" выезде минимально обыграла "Болонью". Единственный мяч на 90+5-й минуте забил Кристиан Ордоньес.

