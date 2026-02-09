"Реал" нанес гостевое поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Реал" победил "Валенсию" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Голами отметились Альваро Каррерас и Килиан Мбаппе.

"Валенсия" проиграла третий матч подряд. Она занимает 17-е место в таблице чемпионата Испании с 23 очками после 23 игр. "Реал" (57 очков после 23 матчей) располагается на втором месте.

23:40

"Атлетико" дома проиграл "Бетису" в матче 23-го тура чемпионата Испании — 0:1. Игра прошла на стадионе "Сивитас Метрополитано".

Единственный гол в матче забил нападающий Антони. На 74-й минуте гол "Атлетико" был отменен из-за офсайда.

У клуба из Мадрида прервалась серия из шести матчей без поражений в Ла лиге — четыре победы и две ничьи. "Атлетико" с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Бетис" набрал 38 очков и находится на пятой строчке.

21:40

"Атлетик" из Бильбао дома переиграл "Леванте" в матче 23-го тура испанской Ла лиги — 4:2.

Гости играли в меньшинстве с 17-й минуты, красную карточку получил Алан Маттурро.

Дубль у хозяев оформил Горка Гурусета. 29-летний испанец отличился на 29-й и 34-й минутах. Еще по голу забили Николас Серрано (86-я минута) и Роберт Наварро (90+9-я).

У гостей отличились Унаи Эльхесабаль (81-я минута) и Хон Оласагасти (90+4-я).

"Атлетик" (28 очков) прервал серию из шести матчей без побед в Ла Лиге и поднялся на десятое место. "Леванте" (18 очков) идет 19-м в турнирной таблице.

В параллельном матче "Севилья" и "Жирона" сыграли вничью — 1:1.

19:40

"Хетафе" на выезде переиграл "Алавес" в матче 23-го тура испанской Ла лиги — 2:0.

Счет на 53-й минуте открыл Луис Васкес. На 72-й минуте преимущество гостей с пенальти удвоил Хуан Иглесиас.

"Хетафе" (26 очков) прервал серию из девяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на 11-ое место в Ла лиге. "Алавес" (25 очков) опустился на 13-ю позицию.