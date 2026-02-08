Форвард "Галатасарая" Виктор Осимхен может перебраться в Серию А

Туринский "Ювентус" определил главных кандидатов на усиление позиции центрального нападающего этим летом. Итальянский клуб рассматривает форварда "Галатасарая" Виктора Осимхена, нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета, а также Рандаля Коло Муани из "ПСЖ", который находится в аренде у "Тоттенхэма", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport.

"Ювентус" готов потратить на покупку нового нападающего € 20–25 млн, рассматривая его как потенциальную замену Душану Влаховичу.

После 23 матчей итальянской Серии А "Ювентус" набрал 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире "Интер", у которого 55 очков.