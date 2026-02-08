Стало известно, кто из игроков "Реала" лучше всего справился с тестом на выносливость

Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер лучше других сокомандников справился с испытанием на выносливость от тренера по физической подготовке "сливочных" Антонио Пинтуса. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

По информации издания, турецкий хавбек продемонстрировал лучшие показатели на физических тестах, которые включали тренировки с метаболическими масками.

Итальянский специалист Антонио Пинтус вернулся на свою должность после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера "Реала". Наставник известен своим подходом с повышением тренировочной нагрузки посреди сезона.

В нынешнем сезоне Гюлер выходил на поле за мадридский клуб в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 12 результативных передач.