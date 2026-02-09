9 Февраля 2026
RU

Левандовски вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
9 Февраля 2026 00:20
30
Левандовски вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отличился во встрече 23-го тура испанской Ла Лиги с "Мальоркой" (3:0). Благодаря этому голу польский форвард вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории "сине-гранатовых".

За 175 матчей Левандовски забил 114 голов за "Барселону" во всех турнирах. На одну строчку его опережает Христо Стоичков, отличившийся за каталонцев 117 раз в 255 играх. Лучшим бомбардиров в истории клуба является Лионель Месси. Легенда "сине-гранатовых" забил 672 гола за 778 матчей.

Польский нападающий перешел в "Барселону" из мюнхенской "Баварии" в 2022 году. С того момента форвард в составе каталонской команды дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды выиграл Суперкубок Испании и один раз Кубок страны.

İdman.Biz

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Реала" Милитао
07:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Реала" Милитао

В настоящее время бразилец травмирован
"Реал" нанес гостевое поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:10
Мировой футбол

"Реал" нанес гостевое поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Валенсия" проиграла третий матч подряд
"Ювентус" вырвал ничью в матче с "Лацио" благодаря голу Пьера Калюлю на 90+6-й минуте - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:58
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал ничью в матче с "Лацио" благодаря голу Пьера Калюлю на 90+6-й минуте - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И одержал пятую победу подряд в Серии А
"ПСЖ" разгромил "Марсель" в Лиге 1 - ВИДЕО
01:42
Мировой футбол

"ПСЖ" разгромил "Марсель" в Лиге 1 - ВИДЕО

"ПСЖ" лидирует в таблице чемпионата Франции
Слот — о поражении "Ливерпуля" от "Манчестер Сити": "Мы уже привыкли пропускать в добавленное время"
01:00
Мировой футбол

Слот — о поражении "Ливерпуля" от "Манчестер Сити": "Мы уже привыкли пропускать в добавленное время"

"Ливерпуль" с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии
Кристиан Ромеро установил антирекорд по количеству удалений среди игроков АПЛ
00:40
Мировой футбол

Кристиан Ромеро установил антирекорд по количеству удалений среди игроков АПЛ

За пять лет защитник получил шесть красных карточек во всех турнирах за клуб

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Февраля 16:08
Олимпиада-2026

Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Азербайджане уже появились предпосылки к увеличению числа участников страны на Зимних Олимпийских играх