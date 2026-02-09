Левандовски вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отличился во встрече 23-го тура испанской Ла Лиги с "Мальоркой" (3:0). Благодаря этому голу польский форвард вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории "сине-гранатовых".

За 175 матчей Левандовски забил 114 голов за "Барселону" во всех турнирах. На одну строчку его опережает Христо Стоичков, отличившийся за каталонцев 117 раз в 255 играх. Лучшим бомбардиров в истории клуба является Лионель Месси. Легенда "сине-гранатовых" забил 672 гола за 778 матчей.

Польский нападающий перешел в "Барселону" из мюнхенской "Баварии" в 2022 году. С того момента форвард в составе каталонской команды дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды выиграл Суперкубок Испании и один раз Кубок страны.