"ПСЖ" разгромил "Марсель" в Лиге 1 - ВИДЕО

"ПСЖ" победил "Марсель" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции — 5:0.

Голами у хозяев отметились Усман Дембеле (дважды), Хвича Кварацхелия и Ли Кан Ин. Еще один мяч в свои ворота забил защитник "Марселя" Факундо Медина.

"ПСЖ" с 51 очком после 21 игры лидирует в таблице чемпионата Франции. "Марсель" (39 очков после 21 матча) располагается на четвертом месте.

В других матчах дня:

"Ницца" и "Монако" разошлись миром - 0:0

"Гавр" переиграл "Страсбур" - 2:1

Загадоу, 26; Исса Сумаре, 54. Марсьяль Годо, 36.

"Осер" и "Париж" не выявили победителя - 0:0

"Анже" минимально обыграл "Тулузу" - 1:0

Лилиан Рао-Лизоа, 89.