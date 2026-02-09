Кристиан Ромеро установил антирекорд по количеству удалений среди игроков АПЛ

Защитник и капитан "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Ромеро получил красную карточку в матче 25-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (0:2). Тем самым аргентинец установил антирекорд по количеству удалений среди игроков чемпионата Англии с 2021 года. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta.

Кристиан Ромеро перешел в лондонский клуб в 2021 году. С тех пор защитник получил шесть красных карточек во всех турнирах за клуб. Это больше, чем у любого другого игрока команды АПЛ за этот период.

Отметим, для аргентинца это стало вторым удалением за розыгрыш чемпионата Англии. Защитник пропустит из-за дисквалификации четыре встречи.

На данный момент "Тоттенхэм" с 29 очками находится на 14-й строчке турнирной таблицы АПЛ. В 26-м туре "шпоры" сыграют с "Ньюкасл Юнайтед".