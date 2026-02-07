Гвардиола: "С каждым сезоном выигрывать АПЛ становится все сложнее"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что с каждым годом борьба за победу в английской Премьер-лиге становится все более сложной, как сообщает İdman.Biz.

"С каждым сезоном выигрывать Премьер-лигу становится все сложнее. Но, думаю, это относится не только к нам, но и ко всем остальным командам. Стали ли мы лучше в этом сезоне? Если говорить о топ-уровне, то пока нет. Мы улучшаемся в отдельных моментах, но нам нужна стабильность - и тогда мы окажемся там, где нужно", - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Испанский специалист также подчеркнул, что в оставшейся части сезона многое может измениться. "Впереди 14 игр - для АПЛ это целая вечность. Опыт подсказывает, что здесь может произойти все что угодно", - отметил он.

Добавим, что "Манчестер Сити" готовится к гостевому матчу чемпионата Англии против "Ливерпуля", который состоится 8 февраля. В данный момент команда Гвардиолы отстает от лидирующего "Арсенала" на шесть очков.