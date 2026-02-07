Мбаппе направил судебных приставов в офис "ПСЖ"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе инициировал визит судебных приставов в офис "ПСЖ" из-за невыплаченных отпускных, сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, в пятницу, 7 февраля, приставы посетили штаб-квартиру парижского клуба и вручили платежное уведомление с требованием выплатить задолженность в размере 5,9 млн евро. Эта сумма входит в общий объем причитающихся футболисту 60,9 млн евро.

Отмечается, что в случае невыплаты долга в течение восьми дней суд может наложить арест на имущество "ПСЖ", а адвокаты Мбаппе получат право взыскать сумму со счетов клуба. У парижан есть время до 19 февраля, чтобы подать апелляцию.

Напомним, что в 2024 году Профессиональная футбольная лига Франции обязала "ПСЖ" выплатить Мбаппе задолженность по зарплате и бонусам в размере 55 млн евро. В декабре 2025 года суд по трудовым спорам в Париже постановил выплатить футболисту 60,9 млн евро с учетом отпускных, при этом финансовые требования клуба к бывшему игроку были полностью отклонены.