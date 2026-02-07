"Фламенго" рассматривает трансфер экс-чемпиона АПЛ в составе "Ливерпуля"

Бразильский "Фламенго" рассматривает возможность подписания бывшего нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса, который в настоящее время выступает за саудовский "Аль-Хиляль", сообщает İdman.Biz со ссылкой на UOL.

По информации источника, "Фламенго" уже направил запрос в саудовский клуб, однако сделка может не состояться из-за высокой зарплаты уругвайского форварда в "Аль-Хиляле". Также отмечается, что бразильская команда параллельно следит за ситуацией вокруг нападающего лондонского "Тоттенхэма" Ришарлисона.

Дарвин Нуньес в составе "Ливерпуля" выигрывал английскую Премьер-лигу, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги. В 2025 году он перебрался в Саудовскую Аравию. На данный момент уругваец провел за "Аль-Хиляль" 22 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.