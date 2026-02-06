Фермин Лопес признался в мечте стать капитаном "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес рассказал о своей мечте в будущем стать капитаном каталонского клуба, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По словам футболиста, он надеется выиграть с командой множество титулов и оставить заметный след в истории клуба. Лопес подчеркнул, что с детства болеет за "Барселону" и живет интересами команды, отметив, что возможность однажды вывести ее на поле с капитанской повязкой стала бы для него осуществлением мечты. При этом игрок признал, что в нынешнем составе есть несколько достойных кандидатов на эту роль.

Ранее сообщалось, что Фермин Лопес продлил контракт с "Барселоной" до 2031 года. В каталонский клуб он перешел в 13-летнем возрасте из академии "Бетиса". На счету полузащитника 116 матчей за основную команду во всех турнирах, в которых он забил 29 голов и отдал 22 результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.