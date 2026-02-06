"Ливерпуль" не рассматривает возвращение Александер-Арнольда

"Ливерпуль" определился с позицией по поводу возможного возвращения своего бывшего защитника Трента Александер-Арнольда, который летом прошлого года перешел в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, в английском клубе осведомлены о трудностях футболиста с адаптацией в составе "Реала", в том числе связанных с травмами. Однако возвращение воспитанника академии не входит в планы мерсисайдцев, поскольку долгосрочное планирование состава уже завершено.

Источник отмечает, что "Ливерпуль" не намерен вступать в переговоры по трансферу Александер-Арнольда даже в случае его доступности на рынке. В клубе продолжают делать ставку на Конора Брэдли и Жереми Фримпонга, считая их ключевыми исполнителями на позиции правого защитника.

Напомним, что Трент Александер-Арнольд перебрался из "Ливерпуля" в "Реал" минувшим летом. На данный момент он провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.