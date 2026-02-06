Хусанов признан игроком месяца в "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов признан лучшим футболистом команды по итогам января, сообщает İdman.Biz.

Об этом проинформировала пресс-служба английского клуба в социальной сети X, сопроводив сообщение подписью "Наш воин-защитник" и флагом Узбекистана. Ранее Хусанов уже получал аналогичную награду - по итогам февраля 2025 года.

В январе узбекский футболист принял участие в восьми матчах "Манчестер Сити" во всех турнирах. В трех встречах команда сыграла на ноль. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Абдукодира Хусанова оценивается в 35 миллионов евро.