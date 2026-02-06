"Аль-Наср" не смог убедить Роналду сыграть против "Аль-Иттихада"

Нападающий и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду не примет участия в матче 21-го тура саудовской Про-лиги против "Аль-Иттихада", который состоится 6 февраля, как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Arriyadiyah.

По информации источника, все попытки клуба из Эр-Рияда уговорить 41-летнего футболиста выйти на поле оказались безуспешными. Причиной отказа остается продолжающееся недовольство Роналду владельцами "Аль-Насра".

Сообщается, что напряжение связано с отсутствием новых приобретений в зимнее трансферное окно, а также с приостановкой полномочий генерального директора Жозе Семеду и спортивного директора Симау Коутиньо. Ранее СМИ также информировали о возможном уходе Роналду из "Аль-Насра" по окончании сезона.