Экс-форвард "Севильи" о Месси: "Я не понимал, зачем он вообще отдавал мяч"

Экс-форвард "Севильи" Александр Кержаков рассказал, почему не ставит Криштиану Роналду на один уровень с Лионелем Месси, сделав акцент на своем личном опыте игры против аргентинца.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Hustle Show, Кержаков заявил, что среди современных футболистов ставит Месси на первое место, а Роналду - лишь на четвертое. По словам бывшего нападающего, решающим для него стал матч против "Барселоны", когда Месси еще выступал под 19-м номером, а сам Кержаков играл за "Севилью".

"Я не понимал, зачем он вообще отдавал мяч. Когда передача шла ему, ни один футболист "Севильи" не мог у него отобрать мяч. По моим ощущениям, он мог просто взять мяч, всех обыграть и завести его за линию ворот, потом еще раз получить мяч, обыграть и снова завести его за линию ворот", - сказал Кержаков.

Он подчеркнул, что именно этот эпизод сформировал его отношение к сравнению двух звезд. "Роналду - это несравнимый с Месси футболист. Не обижая никого, если брать современных игроков, для меня это Месси, Роналдиньо, Роналдо, а уже потом Криштиану Роналду", - добавил бывший форвард.