Саудовская лига ответила на бойкот Роналду

6 Февраля 2026
Саудовская лига ответила на бойкот Роналду

Руководство чемпионата Саудовской Аравии прокомментировало ситуацию вокруг нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду, пропустившего последние матчи и тренировки команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, представитель лиги отверг предположения о влиянии португальского футболиста на трансферную и управленческую политику клубов. В заявлении отмечается, что каждый участник чемпионата действует самостоятельно и в рамках единых правил. "Саудовская лига построена на простом принципе: каждый клуб действует независимо по одним и тем же правилам. У клубов есть собственные советы директоров и руководство, которые принимают решения по кадрам, расходам и стратегии в рамках финансовой системы, обеспечивающей устойчивость и конкурентный баланс", - говорится в заявлении.

В лиге подчеркнули, что Роналду с момента перехода был полностью вовлечен в проект "Аль-Насра" и внес вклад в развитие клуба, однако его роль не выходит за рамки команды. "Криштиану, как и любой элитный игрок, хочет побеждать. Но ни один человек, каким бы значимым он ни был, не может принимать решения за пределами своего клуба", - заявил представитель лиги.

Также отмечается, что недавняя трансферная активность команд подтверждает их независимость. "Один клуб усилился определенным образом, другой выбрал иной подход. Это были решения самих клубов, принятые в рамках утвержденных финансовых параметров", - подчеркнули в чемпионате.

В завершение представители лиги указали, что борьба за титул остается плотной, а основной акцент по-прежнему делается на футболе и честной конкуренции между командами.

İdman.Biz
