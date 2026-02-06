Энцо Фернандес устал от дождя и мечтает покинуть Англию - СМИ

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес желает стать футболистом мадридского "Реала" и покинуть Англию по причинам, не связанным с игрой на поле. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca.

По информации источника, "холод, дождь и отсутствие солнца давят на Энцо, привыкшего к теплой погоде и менее суровым климатическим условиям". Фернандес хочет последовать примеру своего друга и партнера по сборной Аргентины Хулиана Альвареса, который стал ярче проявлять себя после перехода из "Манчестер Сити" в мадридский "Атлетико". Также Энцо желает жить в городе, более подходящем ему.

Аргентинец играет за "Челси" с января 2023 года. В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 85 млн евро (170,44 млн манатов).