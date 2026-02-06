"Барселона" может расторгнуть контракт с Войцехом Щенсным

"Барселона" и вратарь Войцех Щенсны договорились при продлении контракта минувшим летом, что он может быть расторгнут с выплатой 35-летнему голкиперу суммы в размере около € 2 млн. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, € 2 млн — это более низкая сумма, чем польский футболист должен получить в виде зарплаты по трудовому соглашению, рассчитанному до лета 2027 года.

Каталонский клуб ведет работу над обновлением вратарской линии. Если "сине-гранатовые" реализуют планы, то они могут завершить сотрудничество с Щенсным по окончании сезона.

Поляк играет за "Барселону" с октября 2024 года. В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он пропустил 17 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.