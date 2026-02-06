Рахим Стерлинг может стать футболистом "Наполи", чтобы вновь играть с Де Брейне

"Наполи" ведет переговоры с фланговым нападающим Рахимом Стерлингом после его ухода из "Челси". Вингер заинтересован в трансфере в итальянский клуб, так как хочет вновь сыграть с полузащитником Кевином Де Брейне. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun.

По информации издания, Стерлинг и Де Брейне являются хорошими друзьями, поэтому англичанин может перейти в неаполитанский клуб. Футболисты вместе выступали за "Манчестер Сити" с 2015 по 2022 год. Помимо этого, вингер готов снизить свои запросы по зарплате после расторжения контракта с "Челси", что также способствует трансферу игрока.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист не провел ни одного матча за "Челси", он тренировался отдельно от основной команды.

Наполним, "Наполи" в нынешнем сезоне столкнулся с эпидемией травм. На данный момент сразу девять футболистов основного состава не играют из-за повреждений. При этом команда Антонио Конте занимает третье место в таблице Серии А после 23 туров, набрав 46 очков.