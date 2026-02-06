Родриго пропустит оба матча с "Бенфикой" в ЛЧ из-за дисквалификации

Крайний нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов за оскорбление судьи во время встречи восьмого тура общего этапа соревнования с "Бенфикой" (4:2). Бразильский вингер получил красную карточку на 90+7-й минуте игры. Родриго пропустит оба матча с лиссабонским клубом в раунде плей-офф. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

Первая встреча между "Королевским клубом" и "Бенфикой" состоится 17 февраля. Ответный матч пройдет 25 февраля.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Родриго принял участие в пяти встречах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.