"Атлетико" разгромил "Бетис" и стал последним полуфиналистом Кубка Испании - ВИДЕО

Мадридский "Атлетико" на выезде разгромил "Бетис" в матче четвертьфинала Кубка Испании — 5:0.

Счет на 12-й минуте открыл Давид Ганцко. На 30-й минуте преимущество мадридцев удвоил Джулиано Симеоне. На 37-й минуте третий мяч забил Адемола Лукман, для которого этот гол стал дебютным в "Атлетико". Четвертый гол на 62-й минуте забил Антуан Гризманн. Окончательный счет на 83-й установил Тьяго Альмада.

"Атлетико" вышел в полуфинал Кубка Испании. Ранее в эту стадию пробились "Барселона", "Реал Сосьедад" и "Атлетик" из Бильбао.