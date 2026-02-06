Бывший игрок "Реала" продолжит карьеру в МЛС

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в МЛС.

Как сообщает İdman.Biz, 34-летний колумбийский футболист достиг договоренности с клубом "Миннесота Юнайтед". Игрок присоединится к команде в статусе свободного агента, стороны продолжают работу над последними деталями соглашения.

Отметим, что в начале января Хамес Родригес покинул мексиканский "Леон" и получил статус свободного агента. Двукратный победитель Лиги чемпионов ранее выступал за "Порту", "Монако", "Реал", "Баварию" и "Эвертон".