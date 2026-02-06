Долг Икарди по алиментам продолжает расти

Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди имеет задолженность по алиментам на содержание детей, которая продолжает расти.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на America TV, бывшая супруга футболиста Ванда Нара заявила, что сумма долга аргентинского игрока составляет 600 тыс долларов (1 млн манатов) и ежедневно увеличивается из-за начисления процентов.

По ее словам, Икарди выплачивает в качестве алиментов лишь три процента от своей зарплаты. "Меня обвиняют в ложных заявлениях. Раздел имущества был решен четыре года назад в Италии по схеме 50 на 50, но он не покрывает расходы на детей. Адвокаты, которые защищают должника, получают 30 тыс долларов (51 тыс манатов), и это позор. Сейчас расходы на моих дочерей оплачиваю я, но рано или поздно он вернет этот долг, потому что на дом Икарди на острове наложен арест", - заявила Нара.

Отметим, судебные разбирательства между форвардом "Галатасарая" и Вандой Нарой уже длительное время находятся в центре внимания мировой прессы.